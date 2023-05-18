В Сочи осудили 40-летнего приезжего за шутку о взрыве дома

Теперь мужчине нельзя выходить из дома после 19:00 часов до 06:00 часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи очередной «шутник» осужден за сообщение о взрыве дома. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Центральный районный суд Сочи огласил приговор в отношении 40-летнего жителя Красноярского края, временно проживающего на курорте. Мужчину признали виновным по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений".

По данным следствия, 3 марта 2023 года подсудимый решил пошутить. Мужчина в районе 3 часов ночи позвонил на номер службы «112» и сообщил оператору заведомо ложную информацию о том, что в доме № 2 по улице Волжской находится взрывное устройство, а в Сочи готовится диверсия.

- Незамедлительно прибывшие для проверки информации правоохранители взрывных устройств и взрывчатых веществ по указанному адресу не обнаружили, зато обнаружили звонившего, находящегося в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Но мужчина отказался объяснить мотивы своего поступка. Суд признал красноярца виновным и назначил ему два года ограничения свободы. Теперь мужчине нельзя выходить из дома после 19:00 часов до 06:00 часов. Также ему запретили выезжать из Сочи и посещать общественные места. К слову, три раза в месяц осужденный обязан регистрироваться в специализированном надзорном органе.

Приговор в законную силу не вступил.