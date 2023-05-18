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НовостиОбщество18 мая 2023 9:09

В больницу Новокубанского района Кубани закупили оборудование в рамках нацпроекта

Системы помогут следить за изменениями работы сердца у пациентов
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В больницу Новокубанского района Кубани закупили оборудование в рамках нацпроекта. Электрокардиографическая система в течение 24 — 72 часов регистрирует параметры ЭКГ. Ее получили по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- Система поможет проследить за изменениями в работе сердца. Также зафиксировать частоту дыхания, импульсы кардиостимулятора, двигательную активность. Длительная диагностика может дополнить ЭКГ-картину, - сообщил главный врач больницы Александр Жарников.

Уточняется, что в Новокубанскую центральную районную больницу по нацпроекту «Здравоохранение» были закуплены рентгеновский аппарат, система эндоскопической визуализации, маммограф и оборудование для измерения внутриглазного давления.