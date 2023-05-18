Боеприпасы уничтожили с соблюдением требований безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили более 30 боеприпасов времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Так, 16 минометных мин калибра 50 и 82 мм обнаружили в Крымском районе. Несколько предметов, похожих на боеприпасы, нашла местная жительница в лесу около хутора Аккерменка. Прибывшие специалисты изучили участок и обнаружили в земле еще 14 снарядов.

Ручную гранату Ф-1 и 50 мм минометную мину нашел дачник на своем участке в одном из СНТ под Абинском. Мужчина наткнулся на боеприпасы во время работ. А 152 мм артиллерийский снаряд на участке дома обнаружила жительница Горячего Ключа.

В Динском районе взрывотехники определили 82 мм минометную мину. Отдыхающие нашли вблизи реки Кочеты металлический предмет со следами коррозии, который был похож на боеприпас, и вызвали специалистов. Аналогичную мину также нашли в Геленджике, в Темрюке обнаружили 76 мм артиллерийский снаряд. А в полях Крымского и Славянского района при сельхозработах найдены 10 мин и снарядов разного калибра.

– Все боеприпасы взрывотехники уничтожили с соблюдением мер безопасности, – уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Жителям напомнили правила при обнаружении подозрительного предмета. В этом случае необходимо сразу обращаться к правоохранителям. Подходить к предметам, похожим на боеприпасы, осматривать, прикасаться, поднимать или переносить запрещено.