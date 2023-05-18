Стоимость проезда повысили на три рубля Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске стоимость проезда в троллейбусах повысили до 33 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее пассажиры платили за одну поездку 30 рублей. С 18 мая стоимость увеличили на три рубля. Уточняется, что такая же цена установлена на ручную кладь и багаж, длина, ширина и высота которого в сумме превышает 120 см. Стоимость не распространяется на детские коляски, санки и одну пару лыж в чехле.

— Подорожание проезда с 30 до 33 рублей связано с ростом себестоимости пассажирских перевозок городским электротранспортом, – отметили в МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». – За последний год выросли затраты на электроэнергию и техническое обслуживание троллейбусов.

Ранее стоимость проезда в троллейбусах Новороссийска повышали в июле 2022 года.