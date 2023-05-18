Семейные отели Сочи забронировали на 80% на первую половину лета

Большой популярностью пользуются бюджетные семейные и люксовые средства размещения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В отелях и гостиницах Сочи почти не осталось свободных номеров на первую половину лета. Большой популярностью пользуются бюджетные семейные и люксовые средства размещения.

- Предварительные бронирования отелей на лето уже превышают прошлогодний уровень на 10–15%. При этом активность бронирования гостиниц среднего ценового сегмента выросла, а пятизвездочных отелей снизилась на 5%, - сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте забронировали уже 70-80% номеров. А в некоторых пятизвездочных отелях нет свободных мест. Люксовые отели бронируют заранее из-за их маленького количества. Основной турпоток сконцентрировался в Центральном, Адлерском районах и Сириусе.