AVA GROUP завершил строительство комплекса апартаментов «The Grand Palace» в Краснодаре

Фото пресс-служба AVA Group

17 мая 2023 года строительная компания «АСК» (входит в состав AVA Group) начала выдачу ключей дольщикам комплекса апартаментов The Grand Palace, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская 75/6.

На территории апарт-отеля и в офисе застройщика собственников встречают представители застройщика и управляющей компании, которые готовы ответить на все интересующие вопросы и помочь установить приложение для управления «умным домом». Здесь же можно ознакомиться подробнее со всем перечнем услуг, которые предлагаются резидентам. Одно из преимуществ The Grand Palace – собственная сервисная компания, которая готова взять на себя все вопросы операционных и бытовых задач при сдаче апартаментов в аренду. Оператор полностью сопровождает процесс сдачи апартаментов и контролирует эксплуатацию жилья без непосредственного участия собственника.

При передаче объекта участникам долевого строительства впервые была использована собственная разработка IT-компании AVACore (входит в состав AVA Group) – цифровой прием квартиры, когда осмотр помещения проводится по электронному чек-листу. Применение новой разработки компании поможет сэкономить время клиентов при приеме квартиры и обратить внимание на самые важные детали.

Фото пресс-служба AVA Group

Апартаментный комплекс The Grand Palace сочетает в себе высокие стандарты сервиса, современный дизайн и передовые технологии. Резидентам апартаментов будут доступны специальные условия при посещении термального комплекса и spa, круглосуточная охрана и консьерж-сервис.

Все апартаменты сдаются с ремонтом «под ключ». Привлекательность проекта дополняет локация, в которой расположен объект: в шаговой доступности - торгово-развлекательный центр «СБС» с кинотеатром, боулингом, ресторанами и кафе, ТРК «Галактика», фитнес-центры, общественные уличные пространства.

The Grand Palace – финалист Федеральной премии в области городской недвижимости Urban Awards 2023 в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов комфорт-класса».

Инвестиционный холдинг AVA Group основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодар. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ – Москва, Сочи, Анапа, Ростов, Новороссийск, Норильск, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер, сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику, цифровизацию.

Проектная декларация дом.рф.

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