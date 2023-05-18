Фотографии участников челленджа заберут в новую книгу кубанской писательницы

Фото из личного архива

Кубанская писательница Славяна Бушнева запустила марафон-челлендж. Она написала книгу «От Пушкина до меня» и предложила читателям выкладывать фото в сети с этой книгой на фоне бюстов, портретов, улиц, зданий имени Пушкина и памятников.

- Фото в пушкинских местах можно публиковать с хештэгом #отпушкинадоменя, - проанонсировала писательница.

Челлендж проводится ко дню рождения Александра Сергеевича. И именно к 6 июня планируется выход книги «Мы все по Пушкину родня» с фотографиями участников этой коллаборации.

Марафон «От Пушкина до меня» можно назвать Всероссийским, потому что фотографии с книгой кубанской писательницы присылают из разных уголков России.