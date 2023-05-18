В больнице Отрадненского района Кубани отремонтировали терапевтическое отделение

Ремонт завершен Фото: t.me/minkovaanna23

В больнице Отрадненского района Кубани завершили капремонт терапевтического отделения. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Специалисты отремонтировали внутренние помещения, обновили коммуникации, систему кондиционирования, мебель. Для учреждения закупили новое медоборудование, в том числе компьютерный томограф, цифровые рентгеновские передвижные комплексы, маммографы, аппараты УЗИ и ИВЛ, эндоскопические стойки.

– Вся медтехника уже активно используется для обследования пациентов в районной больнице, – отметила замглавы региона.

Всего медучреждение принимает более 51,5 тысячи жителей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в больницу Новокубанского района по нацпроекту закупили новое оборудование. Системы помогут следить за изменениями работы сердца у пациентов.