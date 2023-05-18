Первую научную детскую площадку в Сочи достроят к июню

Детям будут объяснять, зачем изучать природу

В Сочи продолжают строительство первой в России научной детской площадки. Ее создают в целях усиления роли науки и технологий. Детям будут объяснять, зачем изучать природу.

- Сочи стал пилотным регионом для реализации проекта "Научных детских площадок". Она появится на Цветном бульваре, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на площадке обустроят три тематических сектора, посвященных земле, воде и воздуху. Здесь также сделают спортивно-игровую зону. К слову, все работы планируют завершить к июню.