На Кубани осужденному пытались передать сильнодействующее лекарство в яичной скорлупе

Капсулы спрятали в яичную скорлупу Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

В Усть-Лабинском районе осужденному пытались передать сильнодействующее лекарство. Перед этим вещество спрятали в яичную скорлупу.

– В рамках реализации оперативной информации сотрудники ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю предотвратили попытку доставки крупной партии сильнодействующего вещества на территорию жилой зоны учреждения, – сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

При досмотре посылки обнаружили около тысячи капсул зеленого цвета. Предположительно, в них находился лекарственный препарат. Все капсулы изъяли и передали на экспертизу.

После задержанной посылки осужденному организована проверка.

– По результатам будет решаться вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности гражданина, попытавшегося передать сильнодействующее вещество в исправительное учреждение, – уточнили в пресс-службе УСФИН по краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани заключенному хотели передать «конфеты» с наркотиками. Запрещенное вещество спрятали в 24 свертка.