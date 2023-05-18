На Кубани под яровые культуры отвели 1,7 млн гектаров земли

Край соберет достойный урожай, не хуже прошлого года. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Сегодня Владимир Путин отметил работу Краснодарского края и хорошие темпы развития в отрасли сельского хозяйства. Президент России выразил уверенность, что регион как локомотив продолжит выполнять свою функцию житницы страны и в этом году.

- Во время совещания, посвященного весенне-полевым работам, доложил, что под яровые в этом году аграрии отвели 1,7 миллиона гектаров. До конца недели завершаем сев подсолнечника, кукурузы и сои. До конца мая — риса. При этом, что важно, поля мы засеиваем семенами нашей селекции. Благодаря ученым край на 100% обеспечен кубанскими семенами озимой и яровой пшеницы, более 50% площадей подсолнечника и кукурузы засеиваем отечественными семенами. Ведем работу и над селекцией сахарной свеклы, - сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Хозяйства обеспечены всем необходимым — техникой, горюче-смазочными материалами, удобрениями. Вениамин Кондратьев добавил, что с поддержкой президента край соберет достойный урожай, не хуже прошлого года.