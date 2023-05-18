В Анапе закроют часть пляжей Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Анапе для посторонних закрыли территорию пляжа детского лагеря «Смена». Сейчас проходят работы по ограждению.

- «Смена» является владельцем участка акватории на пляжной территории села Сукко и прилегающей к ней береговой полосы. Согласно Федеральному закону № 96-ФЗ, который был принят 3 апреля 2023 года, детские организации отдыха и оздоровления получили право устанавливать правила пребывания посторонних лиц на своей территории, - сообщил Анапскому Черноморью директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Уточняется, что с 17 мая доступ на пляжную территорию для посторонних лиц закрыт. Ограничение будет действовать каждый день с 8:00 до 20:00. Оно будет сниматься ежедневно с 20:00 до 08:00.