На Кубани двоих бывших заместителей начальника отдела УФССП по краю осудили за взятки

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Славянском районе Кубани осудили двоих бывших заместителей начальника отдела УФССП по краю за взятки. Приговор также озвучили посреднику и двоим взяткодателям. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 33-летний осужденный занимал должность замначальника отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности УФССП по краю. Его 36-летняя коллега работала замначальника отдела организации исполнительного производства краевого управления. Как установило следствие, бывшие сотрудники с 2019 по 2021 год получали взятки от граждан. За деньги они вносили сведения о том, что с должников сняты временные ограничения на выезд из страны. При этом задолженности не были погашены.

– После получения взятки и внесения ложных сведений, а также выезда должников за пределы страны, сфальсифицированные сведения удалялись из базы, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В марте 2019 года одному из мужчин ограничили выезд из страны за долг, превышавший 350 тысяч рублей. Он передал сотруднику отдела 15 тысяч рублей. С учетом ряда посредников он заплатил 50 тысяч рублей. Таким же способом с 2019 по 2021 год сотрудники ведомства получили за внесение данных еще три взятки на 150 тысяч рублей.

Все должники, передавшие деньги, смогли выехать из страны. При этом общая непогашенная ими задолженность превысила 1,4 млн рублей. Всего установлено четыре случая передачи взяток.

– Двое взяткодателей и посредник - бывший судебный пристав территориального отдела – были освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, а также в связи с добровольным сообщением о даче взятки, – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Суд озвучил приговор обвиняемым сотрудникам отдела УФССП, 33-летней адвокату – посреднику, а также 32-летнему и 50-летнему взяткодателям.

– Получатель взяток заплатит в доход государства 600 тысяч рублей, посредники – 350 и 200 тысяч рублей. Бывшие должностные лица также лишены права занимать должности на государственной службе на четыре и два года соответственно. Взяткодатели обязаны выплатить штраф в размере 250 и 100 тысяч рублей, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.