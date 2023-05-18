Комитеты и Совет ЮРПА сформировали повестку дня XXXVIII Конференции

Юрий Бурлачко в рамках работы делегации Законодательного Собрания Краснодарского края на XXXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации принял участие в мероприятиях ее первого дня.

Предметом заседания традиционно стало формирование и утверждение повестки дня XXXVIII Конференции.

Все вопросы были предварительно детально рассмотрены на заседаниях комитетов ЮРПА, прошедших также сегодня.

Как ранее отмечал Юрий Бурлачко, в основу повестки легли 70 инициатив, направленных на урегулирование правоотношений в ряде отраслей экономики и социальной сферы. Обсуждались и организационные вопросы.

В рамках мероприятий Конференции прошло первое заседание Комиссии ЮРПА по социальной адаптации военнослужащих, делам ветеранов и патриотическому воспитанию. Ее председателем был избран глава военного комитета кубанского парламента, Герой России Евгений Шендрик.

В завершении мероприятий руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко поделился мнением о первом дне работы Конференции.

«Южно-Российская Парламентская Ассоциация зарекомендовала себя как действенный институт межпарламентского взаимодействия. Встречаясь на ее площадке, мы прорабатываем наиболее оптимальные и эффективные пути решения многих злободневных вопросов, будь то экономика или социальная сфера. Прошедшие сегодня заседания комитетов и Совета ЮРПА показали, что многие инициативы актуальны для всех субъектов. Это и совершенствование налогового и экологического законодательства, предложения по корректировке федеральных нормативных правовых актов с целью утверждения дополнительных мер социальной поддержки и ряд других решений, которые нашли отклик во всех регионах-участниках ЮРПА», - отметил Юрий Бурлачко.