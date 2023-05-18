В регионе проголосовали более 591 тысячи жителей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около 600 тысяч жителей Кубани проголосовали за благоустройство зеленых зон. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, к голосованию, стартовавшему 15 апреля, присоединились более 591 тысячи человек. Они выбрали парки, скверы и улицы, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

– Окончательные итоги подведет Минстрой России. Территории, за которые проголосует наибольшее количество жителей, включат в список для благоустройства в следующем году, – отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Сейчас первое место по количеству проголосовавших занимает Сочи. Здесь выбор сделали более 115 тысяч жителей. Далее идет Краснодар – число участников превышает 70 тысяч. В Новороссийске проголосовали свыше 43 тысяч жителей, в Армавире – более 32 тысяч, а в Анапе – 20 тысяч человек.

Напомним, сделать выбор жители региона могут до 31 мая на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru, через "Госуслуги" или с помощью волонтеров. В голосовании участвуют все желающие старше 14 лет.