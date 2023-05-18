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НовостиОбщество18 мая 2023 12:35

В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии

Поломка произошла в Прикубанском округе
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает бригада специалистов

На месте работает бригада специалистов

В Краснодаре семь улиц временно остались без света. Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии.

– Причина отключения – повреждение на линии 6/10 кВ, отключены ПС «Витаминкомбинат-3» и 20 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас по улицам Ростовское шоссе, Грушовой, Персиковой, Раздельной. Без электроэнергии остаются улицы Пионовая, 3 Трудовая, Железнодорожная.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.