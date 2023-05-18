В Краснодаре семь улиц остались без света из-за аварии

На месте работает бригада специалистов

В Краснодаре семь улиц временно остались без света. Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии.

– Причина отключения – повреждение на линии 6/10 кВ, отключены ПС «Витаминкомбинат-3» и 20 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас по улицам Ростовское шоссе, Грушовой, Персиковой, Раздельной. Без электроэнергии остаются улицы Пионовая, 3 Трудовая, Железнодорожная.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.