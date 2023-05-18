О ходе сезонных полевых работ Вениамин Кондратьев рассказал Владимиру Путину во время совещания в режиме видеоконференции Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани выделят 12,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев президенту РФ Владимиру Путину во время совещания в режиме видеоконференции.

Отмечается, что 7,5 млрд рублей направят из федерального бюджета, что на 1,5 млрд больше прошлого года. Еще 5 млрд выделили из краевого бюджета.

– В 2023 году мы сохранили площадь сева на уровне прошлого года. Под яровые отвели 1,7 миллиона гектаров. Из них уже засеяли 88% от плана. До конца недели завершим сев подсолнечника, кукурузы и сои, – отметил Вениамин Кондратьев. – Хорошими темпами идет сев риса. Это важная составляющая нашего регионального пирога. Под него предусмотрели 92 тысячи гектаров. На данный момент засеяли 55,5 тысяч гектаров – это свыше 60% от плана.

Под рис в регионе отвели 92 га. Сейчас засеяно более 60% от плана. Завершить работы в крае при хорошей погоде планируют до конца мая.

–Что касается озимых, то осенью засеяли почти 1,8 миллиона гектаров зерновыми колосовыми. На сегодняшний день состояние посевов хорошее. Рассчитываем, что урожай будет достойным – не хуже, чем в прошлом году, – добавил глава региона.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что урожай будет хорошим.

– Мы знаем внутренние потребности страны, возможности по экспорту – их тоже нужно обеспечить. А что касается Краснодарского края – это лидер по зерновым, да и вообще в сельском хозяйстве, – сказал Владимир Путин. – Хорошо, что у вас такими темпами все развивается, надеемся, что этот локомотив будет такую функцию исполнять и в текущем году.