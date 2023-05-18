Вениамин Кондратьев рассказал Владимиру Путину об импортозамещении в семеноводстве на совещании о ходе весенних полевых работ Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в 2023 году более половины подсолнечника и кукурузы засеют отечественными семенами. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал Президенту РФ Владимиру Путину об импортозамещении в семеноводстве на совещании о ходе весенних полевых работ.

– Благодаря работе наших ученых сегодня мы на 100% закрываем потребность региона в семенах озимой и яровой пшеницы, риса кубанской селекции, – отметил глава региона. В этом году более 50% площадей подсолнечника и кукурузы также засеиваем отечественными семенами, хотя еще два года назад их доля составляла менее 30%.

Сейчас в крае заложено 243 га семенников сахарной свеклы. Отмечается, что в 2024 году это позволит получить семена свеклы собственной селекции. Ими в крае засеют 50% площадей, отведенных под культуру.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что его порадовала ситуация с семенами в крае. По словам президента РФ, дальнейшую работу по селекции необходимо вести совместно с министерством сельского хозяйства страны.