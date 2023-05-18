Губернатор Кубани: Хозяйства края обеспечены всем необходимым

Вениамин Кондратьев сообщил Президенту РФ Владимиру Путина о проведении весенних полевых работ в регионе Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжаются весенние полевые работы. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил Президенту РФ Владимиру Путину об их проведении на селекторном совещании.

Так, с начала года в крае заложили 473 га садов и 1,1 тысячи га виноградников. Площадь плодовых и ягодных насаждений в регионе составляет 30,8 тысяч гектаров.

– Помимо традиционных полевых работ, в крае проводим сезонную подготовку садов и виноградников. Наши хозяйства обеспечены всем необходимым: саженцами, удобрениями, сельхоз техникой, – сообщил глава региона.

В 2022 году в Краснодарском крае собрали рекордные 602 тысячи тонн фруктов и ягод. По результатам регион, как и прежде, лидирует по валовому производству плодово-ягодных культур.

В 2023 году в крае заложат 1,6 тысячи га садов, более 80% которых – сады интенсивного и суперинтенсивного типа. Отмечается, что хозяйства региона используют местные саженцы, которые разводят в 30 питомниках.

Регион лидирует и в отрасли виноградарства и виноделия страны. Площадь виноградников в крае достигает 29,6 тысяч га. А в 2022 году на Кубани собрали рекордные 283,2 тысяч тонн винограда.

Новые виноградники закладывают в основном с использованием отечественного материала. Около 30% приходится на импортные саженцы. К концу года общую площадь виноградников в крае увеличат до 30,2 тысяч га.