Посетители могут увидеть и услышать рассказы самой героини, посмотреть сражения и эпизоды времен войны Фото: t.me/minkovaanna23

Мультимедийный проект «Величие и боль семьи Степановых» открыли в тимашевском филиале музея им. Е.Д. Фелицина. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Проект посвящен жительнице Тимашевского района Епистинии Степановой. На фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн женщина потеряла девятерых сыновей.

– Теперь во время экскурсии история о подвиге простой русской женщины-матери в прямом смысле будет оживать перед посетителями. Они смогут увидеть и услышать рассказы самой героини, посмотреть сражения и эпизоды тех времен, – отметила замглавы региона.

Музеи края оснащают и обновляют по нацпроекту «Культура». Кроме учреждения Тимашевского района, работы в этом году проводят в Ленинградском и Красноармейском муниципалитетах.