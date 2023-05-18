Житель Краснодара до смерти избил 45-летнего приятеля

Тело мужчины обнаружили прохожие Фото из архива КП

Жителя Краснодара подозревают в убийстве 45-летнего приятеля. Мужчина до смерти избил знакомого.

– По данным следствия, днем 16 мая подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 45-летним товарищем на участке местности возле одного из домов на улице Садовой краевой столицы. В какой-то момент между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту несколько ударов кулаками по лицу, от которых тот упал, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый продолжал бить приятеля ногами. В какой-то момент он схватил палку и несколько раз ударил мужчину по голове и телу. Оставив пострадавшего на улице, он ушел.

Потерпевший от полученных травм умер на месте происшествия. Его тело заметили прохожие и вызвали правоохранителей. Следователям удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

– По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен полный комплекс судебных экспертиз, – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.