Региональный центр компетенций досрочно завершил проекты по оптимизации производства на предприятиях Кубани

План перевыполнен почти на 10% Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани подвели итоги внедрения бережливых технологий на 119 предприятиях по нацпроекту «Производительность труда». Показатель превысил план 2023 года почти на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Краснодарский край входит в число лидеров среди регионов страны по количеству участников нацпроекта и результатам оптимизации производства.

– Федеральный центр компетенций устанавливает план выполнения, но мы всегда его опережаем. Это связано с заинтересованностью кубанских предприятий в оптимизации своих производств, офисных процессов, – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Сейчас на Кубани в нацпроекте «Производительность труда» участвует более 250 предприятий. Для них доступны такие виды господдержки, как льготные займы Фонда развития промышленности, «обнуление» налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%.

Производствам также предоставляют субсидии с повышающим коэффициентом, бесплатное обучение по программам «Лидеры производительности» и «Акселераторы экспортного роста».