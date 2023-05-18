В Анапе студенты «Профессионалитета» начали выращивать шалфей для аптек

Анапские студенты будут выращивать травы для аптек. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Студенты Анапского сельскохозяйственного техникума совместно с фармацевтической фитокомпанией начали выращивать лекарственные травы. Первым на опытные поля учебного заведения был высажен шалфей. В будущем участники проекта «Профессионалитет» планируют провести импортозамещение в этой сфере.

– Посев шалфея – не просто новый вид практики для студентов. Это и возможность создать крупнейшую точку сбыта, чтобы сделать очередной шаг на пути к импортозамещению в сфере производства лекарственных трав, – рассказал вице-мэр Виталий Воронов.

Ранее компания, участвующая в эксперименте, приобретала сырье за границей, теперь планируют выращивать на сельхозугодиях техникума. В дальнейшем на поле в 8 га планируют выращивать мяту, мелиссу, череду и пустырник. Уход за посевами и все необходимые агротехнические мероприятия будут проводить студенты.

Анапский сельскохозяйственный техникум один из первых в стране присоеднился к федеральному проекту «Профессионалитет». С сентября 2022 года здесь готовят высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства по новым практико-ориентированным программам.