В Краснодаре студенты вузов присоединились к молодежному форуму общества «Знание»

Это один из всероссийских форумов, который проходит сейчас по всей стране. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошел молодежный форум общества «Знание». Мероприятие провели на площадке Кубанского государственного технологического университета. Участниками форума, который охватил 80 субъектах России, стали более 500 студентов.

- Всероссийский форум проходит сейчас по всей стране. Он посвящен профессиональному и личностному росту молодежи. Студенты и школьники узнают о том, как организовать бизнес, составить резюме, трудоустроиться, сделать презентацию стартапа. В общем, заявить о себе так, чтобы работодатели и инвестор поняли - это именно то, что им надо, - рассказал председатель регионального отделения Российского общества «Знание» Андрей Зайцев.

В программе – лекции и мастер-классы по четырем тематическим трекам. Каждый участник сможет выбрать наиболее интересное для него направление. Также пройдут профориентационные тестирования.