На Кубани назвали победителей конкурса среди школьных советников по воспитанию

С нового учебного года в школах Кубани работают более тысячи советников директоров по воспитанию. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре подвели итоги конкурса среди советников школьных директоров по воспитанию. Участники представили авторские воспитательные практики.

– В финал вышли авторы 20 практик в сфере наставничества, добровольчества, профориентации, медиа, ученического самоуправления, а также в воспитательном и просветительском направлениях. Успешный опыт педагогов-лауреатов будет тиражирован среди школ в рамках проекта «Навигаторы детства 2.0», – рассказала замминистра образования, науки и молодежной политики края Оксана Грушко.

Победителями конкурса стал творческий союз коллег из двух новороссийских школ № 27 и 8. Яна Белуш и Наталья Полянская разработали «Совместное родительское собрание в формате квиз-дискотеки «Вместе Весело». Серебро взяли Виктория Дрогунова из школы № 1 и Елена Белан из школы № 13. Участницы из Армавира подготовили проект «Виртуальный школьный музей». Третье место – у советника школы № 1 Ейска Марии Баранник за практику «День школьного содружества».