На Кубани после вмешательства прокуратуры в исправительной колонии отремонтировали парикмахерскую и столовую

Это единственная в регионе колония, где отбывают наказание женщины. Фото: 23.fsin.gov.ru

Исправительная колония № 3 располагается в поселке Двубратском Усть-Лабинского района. Это единственное в Краснодарском крае место, где отбывают наказание осужденные женщины. Заключенные обратились в прокуратуру с жалобами на плохие условия в парикмахерской.

- Во время прокурорской проверки были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических требований. Помещение парикмахерской не было оборудовано местом для дезинфекции инструментов. Не было отдельной раковины с подводом горячей и холодной воды. Также требовался капитальный ремонт помещения для отдыха персонала столовой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После вмешательства прокуратуры нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических требований в исправительной колонии были устранены.