В Сочи пьяный водитель признался полицейским в угоне грузовика

Водитель заявил, что прав у него нет, а машину он угнал. Фото: пресс-службы Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

В Хостинском районе Сочи сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль Isuzu для проверки документов. Поведение водителя показалось полицейским странным. Его внешний вид давал основание считать, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. А в ходе общения с сотрудниками полиции 45-летний водитель заявил, что никогда не имел водительского удостоверения, а данный автомобиль угнал, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

На место незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении уроженца Кабардино-Балкарской Республики были составлены административные материалы. Грузовик был изъят и помещен на специализированную стоянку, а водителя отправили под стражу.