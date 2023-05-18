Житель Кубани лишился автомобиля за вождение в пьяном виде

Мужчина признан виновным в управлении авто в состоянии опьянения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил 25-летнего жителя Тбилисского района за управление автомобилем в состоянии опьянения к обязательным работам. Также у мужчины конфисковали автомобиль. Машина будет продана на аукционе, а средства перечислят в бюджет государства.

- Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя станицы Геймановской Тбилисского района. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Причем ранее его уже наказывали за подобное нарушение. Однако верных выводов не сделал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Подсудимому назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Также его лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.