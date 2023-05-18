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НовостиЭкономика18 мая 2023 18:58

В Анапе на Пионерском проспекте построят два круглогодичных отеля

Соглашения о строительстве были подписаны в 2021 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе построят круглогодичные отели по системе "Ультра все включено". Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе построят круглогодичные отели по системе "Ультра все включено". Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе на Пионерском проспекте появятся новые круглогодичные четырех- и пятизвездочные отели. Соглашения об их строительстве были подписаны в 2021 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

- Отели будут рассчитаны на 615 и 590 номеров для комфортного отдыха и лечения родителей с детьми по системе «Ультра все включено». В состав войдут крытый аквапарк, термальный, спортивный и медицинский комплексы, спа-центр, конгресс-центр, рестораны, бассейны и водные аттракционы под открытым небом, - рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Строительство начнется осенью 2023 года. После открытия отелей на курорте будет создано 1300 новых рабочих мест.