В Адыгее 73-летняя пенсионерка перевела мошенникам 740 тысяч рублей

В Адыгее пенсионерка отдала мошенникам сбережения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тахтамукайском районе полиция планирует возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Пожилая жительница района стала жертвой телефонных мошенников и лишилась крупной суммы денег – 740 тысяч рублей.

Пенсионерке позвонили лже-полицейские и сообщили, что с ее счета кто-то пытается сбережения. Чтобы сохранить накопления, женщине посоветовали открыть безопасный счет и перевести деньги.

- Мошенники сообщили 73-летней пенсионерке реквизиты «безопасного счета». Потеряв бдительность, женщина прислушалась к советам аферистов и согласилась. Однако, перевести всю сумму целиком женщине сразу не удалось. После перечисления шестисот тысяч, банк приостановил операцию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Остаток средств пенсионерка передала курьеру мошенников. Лишь только спустя сутки она догадалась, что стала жертвой обмана и поспешила обратиться в полицию.