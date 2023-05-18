В парках Краснодара на выходных будут рассказывать о правилах начальной турподготовки

Мастер-классы будут бесплатными. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре продолжается весенне-летняя событийная кампания. В парках краевого центра в ближайшие дни пройдут спортивные, образовательные и музыкальные фестивали, а также культурный проект и занятия по начальной туристической подготовке.

- Весенне-летняя концепция отдыха в городе стартовала в апреле и продлится до 25 июня. За это время мы планируем провести более 50 мероприятий. Все они пройдут на свежем воздухе - в скверах, парках, а также на спортивных и придомовых площадках, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Образовательный фестиваль «Неформат» 19 мая пройдет в сквере «Пограничников». Гости мероприятия смогут на свежем воздухе сыграть в настольные игры, а также станут участниками мастер-классов по рисованию и рукоделию.

В парке «Чистяковская Роща» 20 мая пройдут занятия по начальной туристической подготовке. Инструкторы расскажут, как сложить рюкзак, покажут основы вязания узлов и научат правильно ставить палатки, организовывать бивуак и делать укрытие от непогоды.