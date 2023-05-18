Узнали, где будут отключения света в Сочи 19 мая 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 19 мая не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- 19 мая света не будет на улицах Буденновская, Юбилейная, Измайловская, Абовяна, Виноградная, Восточная, Банановая, Малиновая, Орел-Изумруд, Петрозаводская, Славинская, Урожайная, Калинина, Ромашек, Молокова, Жемчужная, Просвещения, Гоголя, Некрасова и Зеленая, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также в связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования будут обесточены объекты на улицах Демократическая, Энгельса, Кирова, Мира, Космическая, Надежная, Алычевый сад, Передовиков, Львовская, Бажанова, Мятная, Победы, Циолковского и Мирная.

Также останутся без благ цивилизации жители переулков Юртовский, Демократический и Аэровокзальный. Придется смирится с неудобствами и проживающим в садовых товариществах «Строитель 22», «Цикламен» и «Персик».