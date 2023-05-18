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НовостиОбщество18 мая 2023 20:46

В Красноармейском районе ввели ограничения для автомобилистов из-за ремонта моста

Водителям предложили альтернативный маршрут
Евгения ХАЛИКОВА
Водителям предложили искать пути объезда.

Водителям предложили искать пути объезда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноармейском районе на автодороге «Полтавская-Чебургольская-Гривенская» 11 км + 834 м. полностью ограничено движение для всех видов автомобильного транспорта.

- Ограничения введены в связи с ремонтом моста, который находился в аварийном состоянии. Объезд осуществляется по автодороге «подъезд к ст. Полтавской», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Последнее время мост работал в одном направлении. В основном его использовали для грузоперевозок глины из карьера из станицы Гривенской.