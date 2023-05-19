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НовостиОбщество19 мая 2023 5:01

В Сочи участникам спецоперации вручили сертификаты на лечение в санаториях

Прорабатывается вопрос о создании отдельной городской программы по оздоровлению мобилизованных
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Документ получили 13 бойцам.

Документ получили 13 бойцам.

В Сочи участникам спецоперации вручили именные сертификаты на лечение в местных санаториях. Документ получили 13 бойцов. Они будут проходить курс лечения в “Мацесте”.

- Лечебные воды Мацесты способствуют заживлению ран, улучшению кровообращения в тканях, снижают напряжение нервной системы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с начала апреля в санатории прошли лечение не менее 20 военнослужащих. В настоящие время разрабатывается вопрос о создании отдельной городской программы по оздоровлению участников спецоперации.