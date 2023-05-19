Умер Сергей Воржев, заслуженный художник России

Сергей Воржев. Фото: minkovaanna23

Умер один из самых известных творческих деятелей Кубани, заслуженный художник России, кавалер ордена Петра Великого I степени Сергей Дмитриевич Воржев.

- Я была не просто знакома с ним, он был моим хорошим другом и творческим наставником. Десятки выставок - краевых, всероссийских, международных. Но практически все творчество автора было тесно связано с родным Краснодарским краем. Как говорил сам Сергей Дмитриевич: "Я физически не могу существовать вне Краснодара и вне Кубани", - написала в соцсетях вице-губернатор региона Анна Минькова.

Талантливый художник взрастил не одно поколение учеников. И в каждого он вкладывал частичку души, наставлял, что "искусство неповторимо, и во время работы ты сквозь себя пропускаешь энергию Бога, закачиваешь ее в холсты".

- Выражаю соболезнования родным и близким. Это большая утрата для Краснодарского края, - добавила Минькова.