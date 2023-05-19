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НовостиОбщество19 мая 2023 5:28

Что произошло за ночь 19 мая в Краснодарском крае

В Адыгее 73-летняя пенсионерка перевела мошенникам 740 тысяч рублей
Алексей ГУК

В Адыгее 73-летняя пенсионерка перевела мошенникам 740 тысяч рублей. Аферисты убедили пожилую женщину открыть «безопасный счет» для хранения сбережений.

Умер известный творческий деятель Кубани Сергей Воржев. Вице-губернатор Анна Минькова выразила соболезнование в связи с потерей.

Житель Краснодара до смерти избил 45-летнего приятеля. Подозреваемого задержали.

В Сочи пьяный водитель признался полицейским в угоне грузовика. Автомобиль был помещен на спецстоянку, а 45-летнего мужчину отправили под стражу.