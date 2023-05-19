Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой отключат свет 19 мая. Электроэнергии не будет из-за плановых работ с 08:00 до 18:00.

- Свет отключат в станице Анапской по улицам: Охотничья, Набережная, Партизанская, Краснодарская. В станице Гостагаевской по улицам: Линейная, Почтовая, Школьная, Пионерская, Трудящихся, Урожайная, Украинская, Свободы Пролетарская, Садовая, Новороссийская, пр. Луговой, Свободы, - сообщили Юго-Западные электрические сети.

Отключения пройдут и в поселке Уташ, по улицам: Юности, Мира, Школьная. Также в станице Анапская и хуторах Усатова Балка, Тарусин, Рассвет, Заря.

Кроме того, света не будет с 09:00 до 16:00 в станице Благовещенской на улице Таманской.