В Сочи реализуют проекты школьников за 15 млн рублей

Такой конкурс провели в городе впервые.

В Сочи определили победителей конкурса школьного инициативного бюджетирования. На проекты, подготовленные самими учениками, направят из городского бюджета 15 миллионов рублей.

- Такой конкурс провели в городе впервые. Наши юные сочинцы участвовали активно – от школ было две-три заявки. В финале комиссия выбрала 15 самых интересных и значимых проектов. Инициативы преобразят образовательную среду. Создадут новое качество пространства для науки, творчества и профориентации, появятся библиотеки современного формата, медиацентры и интерактивные музеи, посвященные истории города, края и страны, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Сочи создают возможности для всестороннего развития молодежи, направляют, помогают во всех начинаниях. Основная работа по инициативным проектам будет идти все лето, пока ученики на каникулах, и до конца года идеи детей претворят в жизнь.