В Сочи нашли заблудившуюся 84-летнюю пенсионерку

Женщину доставили в населенный пункт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели Лазаревского подразделения 18 мая выезжали искать 84-летнюю пенсионерку. Около 16:50 в службу МЧС позвонил мужчина и сообщил, что его мама ушла в лес за грибами и заблудилась. Женщина находилась в районе санатория «Чемитоквадже».

- Спасатели обследовали лесные массивы, прилегающие к федеральной трассе, а также между поселками Каткова Щель и Волконка, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В это же время родственники женщины также вышли на поиски. Но спустя несколько часов они позвонили спасателям и сообщили, что нашли ее рядом с поселком Чемитоквадже. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, женщину доставили в населенный пункт. К счастью, медицинская помощь ей не потребовалась.