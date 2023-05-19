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НовостиОбщество19 мая 2023 7:48

В Сочи нашли заблудившуюся 84-летнюю пенсионерку

Медицинская помощь не потребовалась
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Женщину доставили в населенный пункт.

Женщину доставили в населенный пункт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели Лазаревского подразделения 18 мая выезжали искать 84-летнюю пенсионерку. Около 16:50 в службу МЧС позвонил мужчина и сообщил, что его мама ушла в лес за грибами и заблудилась. Женщина находилась в районе санатория «Чемитоквадже».

- Спасатели обследовали лесные массивы, прилегающие к федеральной трассе, а также между поселками Каткова Щель и Волконка, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В это же время родственники женщины также вышли на поиски. Но спустя несколько часов они позвонили спасателям и сообщили, что нашли ее рядом с поселком Чемитоквадже. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, женщину доставили в населенный пункт. К счастью, медицинская помощь ей не потребовалась.