Жаркая погода на Кубани в выходные сменится дождями

Погода на 19 мая в регионе

19 мая погода на Кубани будет меняться. Все дело в том, что на смену обширному сухому антициклону приближаются фронтальные разделы. Об этом сообщили синоптики.

- Жаркая погода сменится кратковременными дождями в дневные часы, местами ожидаются грозы. 19 мая температурный фон изменится слабо: по краю днем до +27, в горах +19, на Черноморском побережье +25, в Краснодаре +26 градусов. Сохраняются порывы ветра, - сообщили в краевом гидрометцентре.

В выходной день, 21 мая, пройдут дожди по всему краю.