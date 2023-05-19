В Красноармейском районе закрыли движение по просевшему мосту

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В Красноармейском районе закрыли движение по мосту через канал на участке автодороги Полтавская – Чебургольская - Гривенская. Накануне здесь просела одна из плит.

- До понедельника специалисты проведут с привлечением специализированной организации обследование моста для получения официального заключения и рекомендаций. На сегодняшний день существует альтернативная гравийная дорога, позволяющая жителям объехать аварийный мост, - сообщил глава района Юрий Васин.

Муниципалитет направил в адрес минтранса региона письмо с просьбой принять неотложные меры для скорейшего восстановления движения по мосту. Что касается автобусного сообщения между станицей Чебургольской и станицей Полтавской, то оно также будет организовано по альтернативному маршруту. Новый график движения автобуса подготовлен и согласован с перевозчиком.