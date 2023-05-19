На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 108 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую паромную переправу стоят 108 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 197 авто и 234 пассажира. Уточняется, что все машины, ожидающие в очереди, находятся на стоянке в поселке Ильич. Это, в частности, грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

– На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, – добавили в краевом оперштабе.

Напомним, на Кубани проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.