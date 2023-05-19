Билайн стал использовать искусственный интеллект для контроля за «здоровьем» сети

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Система мониторинга «Виртуальный эксперт по качеству» с начала года полностью заменила аналогичные решения, ранее используемые для контроля качества сети, сократив нагрузку на экспертные линии поддержки более чем в 2 раза, а также научилась работать с абонентским трафиком и при значительных просадках проверять сеть на аварии.

Такого результата удалось достичь благодаря более современным методам анализа проблем на сети и, как следствие, более тщательному контролю за их устранением.

Это позволяет круглосуточно следить за состоянием порядка 150 тыс. базовых станций (БС) по всей стране и анализировать более 30 параметров сети, предсказывая возникновение проблем еще до поступления обращений от клиентов.

Система научилась работать с трафиком — модель контролирует стабильность потребления сервиса абонентами и при значительных просадках начинает проверку аварийности. Кроме того, эта разработка теперь может следить за распределенными indoor системами, по которым контролируется работа БС, обеспечивающих покрытие внутри зданий.

«Мы постоянно улучшаем свои продукты и добавляем новые возможности для более эффективного мониторинга «здоровья» сети», - рассказал директор по эксплуатации сети ПАО «ВымпелКом» Алексей Казаев. - С появлением этой системы мониторинга решение нескольких проблем с общей причиной уходят в небытие».