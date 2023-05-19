На Кубани водитель Porsche сбил 5-летнюю девочку

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Porsche сбил пятилетнюю девочку. ДТП произошло днем 18 мая на улице Деповской в Кропоткине.

– По предварительным данным, 57-летний мужчина, управляя автомобилем Porsche Cayenne, совершил наезд на пятилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги из-за стоящего ТС, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что ребенок в момент ДТП находился без сопровождения взрослых. В результате девочку с травмами доставили в больницу.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе 21-летний водитель сбил 16-летнего подростка. Пешеход перебегал проезжую часть не по пешеходному переходу.