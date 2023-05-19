В Сочи мужчина получил два года тюрьмы и штраф в 400 тысяч за взятку сотруднику пограничного ФСБ

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

В Сочи задержали мужчину за дачу взятки должностному лицу. Он рассчитывал в упрощенной форме получить разрешение на пребывание в пограничной зоне иностранных граждан, работающих у него, с дальнейшим покровительством его строительной деятельности.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Приговором суда мужчине назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда.