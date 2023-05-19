AVA Group завершила реконструкцию набережной Министерских озер

Фото: пресс служба AVA Group

За счёт собственных средств инвестиционный холдинг произвел работы по замене деревянного настила и конструктивных элементов, покраске столбов освещения и ограждения на набережной Министерского озера. Озеро расположено рядом с жилыми комплексами Ava Group в Сочи – ЖК «Горный квартал» и «Министерские озера».

Это не первый опыт компании по благоустройству данной локации. Сохранение и развитие этой территории стало частью социальной ответственности Застройщика. В 2018 году озеро было очищено от мусора, выполнено устройство подпорных стен и пешеходного тротуара. Сам водоем зарыблен гамбузией для профилактики размножения комаров. Набережная стала центром притяжения для жителей микрорайона – здесь проводятся занятия по йоге, вечером все желающие собираются на уроки танцев, гуляют с детьми или просто любуются природой. Кроме того, с 2018 года AVA Group инициирует проведение в Министерских озёрах чемпионатов по сбору мусора с участием жителей жилого комплекса. За все годы было собрано более 15 тонн мусора. Мероприятие учит детей и взрослых бережно относиться к природе, служит элементом воспитания, развивает среду добрососедства. Некогда заброшенная территория обрела новую жизнь, став любимым местом отдыха горожан и туристов.

Фото: пресс служба AVA Group

Со временем активное использование и погодные условия негативно отразились на состоянии деревянного покрытия набережной: по заключению специалистов необходимо было произвести реконструкцию, что и было выполнено в максимально короткие сроки.

«Мы внимательно относимся к нашим жилым комплексам, регулярно проводим мониторинг. Узнав, что набережная Министерских озёр нуждается в ремонте, оперативно провели работы и заменили изношенные части. Для увеличения срока службы деревянных конструкций их покрыли специальным защитным составом. Сейчас набережная снова открыта для посещений, жители с комфортом могут возобновить любимые занятия в секциях по интересам и прогулки», - отметил директор компании AVA Group в Сочи Александр Гусев.

ЖК "Горный квартал", застройщик ООО "СЗ "Бизнес Проект", проектная декларация.

ЖК «Министерские озера» (построен). Официальный сайт: https://ava-sochi.ru/objects/minozera/

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