На Кубани около 800 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани около 800 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что свыше 45,5 тысячи обследовались во время работы 44 выездных бригад в муниципалитеты.

– Все больше жителей региона начинают ответственнее относиться к своему здоровью. В 2015 году диспансеризацию или медосмотр прошли более 920 тыс. человек, в 2022 году их было уже свыше 1,8 млн человек, – отметил главный внештатный специалист по медпрофилактике министерства здравоохранения края Андрей Сахаров.

Напомним, пройти медосмотр и диспансеризацию в месте получения первичной медпомощи. Адрес и график прохождения опубликованы на сайтах поликлиник. Запись проводится через сервис «Мое здоровье» на "Госуслугах" или по телефону поликлиники.

Отмечается, что при медосмотре необходимо предоставить паспорт и полис ОМС.