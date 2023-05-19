Маломобильных граждан из Херсонской области эвакуируют в Краснодар

Фото: VGA_Kakhovka

Из Херсонской области эвакуируют маломобильных граждан. Людей, в том числе, доставляют в Краснодар. Так, 19 мая эвакуировали маломобильную женщину 1941 года рождения с опасной территории к родственнице на Кубань. Жительницу Каховки доставят в Краснодарскую ЦРБ, откуда ее заберут члены семьи.

- В процессе эвакуации маломобильной гражданке помогали представители экстренных служб. Они сделали все возможное, чтобы транспортировка была комфортной. Эвакуированным жителям при перемещении оказывается вся необходимая поддержка и защита, - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Данная эвакуация состоялась благодаря министерству труда и социальной политики Херсонской области и администрации Каховского муниципального округа.