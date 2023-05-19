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НовостиОбщество19 мая 2023 9:21

В Краснодаре отремонтированную улицу Чапаева откроют до 1 июня

Специалисты завершают ремонт
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре отремонтированную улицу Чапаева откроют до 1 июня Фото: кадр из видео

В Краснодаре отремонтированную улицу Чапаева откроют до 1 июня Фото: кадр из видео

В Краснодаре отремонтированную улицу Чапаева откроют до 1 июня. Ход работ на участке проверил глава города Евгений Наумов.

Отмечается, что на участке обновили плитку, а на расширенных тротуарах установят ограждения в местах, где парковка запрещена. Сейчас рабочие очищают улицу от незаконной рекламы и подкрашивают фасады домов.

– Здесь много заведений общепита, уверен, бизнес тоже внесет свою лепту в создание уютной атмосферы, – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале. – Если разместят летние кафе — будет оживленный гастроквартал.