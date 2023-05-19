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НовостиПроисшествия19 мая 2023 9:54

В Майкопе осудят 25-летнего парня, избившего росгвардейца

Дело передано в суд
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: prokuraturara

Фото: prokuraturara

В Майкопе в суд передали уголовное дело в отношении неоднократно судимого 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

- По версии следствия, в марте 2023 года сотрудники росгвардии приехали по вызову в многоквартирный дом. Там один из жильцов был пьян и нарушал общественный порядок: кричал и обзывал соседей. В ходе проверки документов нарушителя его родственник, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, решил воспрепятствовать законным действиям представителей власти и ударил одного из росгвардейцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Парню грозит лишение свободы.